تركي آل الشيخ يكشف جذور الفتنة بين الجماهير المصرية على السوشيال ميديا

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إستياؤه من دعوات إشعال الفتنة بين جماهير الأندية المختلفة خاصة في هذه الأوقات من عمر الدوري المصري.

وكتب " آل الشيخ" عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ابتداء تزوير البوستات والتغريدات لتسخين الجمهور واشغالهم عن الفشل الحقيقي في الملعب وخارج الملعب على كل الاصعدة .

ونشر رئيس هيئة الترفيه منذ قليل تعليق لاحدى الصفحات المزورة التي تحمل أسمه وشمل التعليق إستهزاء من الجهاز الفني لنادي الزمالك وبعض لاعبيه عقب مباراة الأبيض مع بيراميدز والتي انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد أعتلى بها بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة.