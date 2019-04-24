زيدان قبل مباراة خيتافي ضد الريال: الدورى الاسبانى أهم من الأبطال

تحدث زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة خيتافى غدا ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدور الاسبانى "الليجا "على ملعب كوليسيوم الفونسو بيريز قائلا" كل تركيزنا الموسم المقبل على الدورى بشكل أكبر عن دوري أبطال أوروبا."

كان زيدان قد فاز بالدورى مع الملكى موسم 2017/2018 قبل ان يعود برشلونة ويستحوذ على اللقب ، حيث فاز برشلونة بالدورى اربع مرات فى آخر خمسة مواسم.

وتابع زيدان قائلا: "لقد فزنا بـ 33 لقب طوال تاريخ ريال مدريد في الدورى كم مرة فاز به برشلونة؟ لقد أدوا أداءً جيدًا مؤخرًا وعلينا تهنئتهم والاعتراف بذلك، ولكن اذا كنا نتحدث عن الألقاب فلدينا العديد من الارقام الكبيرة فى الدورى، وانا لا اقول هذا للدفاع عن نفسى " .

وأكمل حديثه قائلا: "علينا تغيير اللعب لأفضل طريقة ممكنة ، وسيكون هدفنا الاساسى هو الفوز ببطولة الدورى " .

وعند الحديث عن مواجهة خيتافى قال: "ما يفعله الفريق هذا الموسم أمر استثنائى انها نتيجة لعملهم وسنحاول العودة من ملعبهم بالنقاط الثلاث."

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وتحدث زيدان عن لاعبيه مؤكدًا أن فينيسوس جونيور الى التدريبات الجماعية لكنه لن يشارك مع الفريق غدا بينما سيكون تيبو كورتوا متاحًا للمشاركة في اللقاء.

وعن قائمة ريال مدريد في الموسم الجديد أكد زيدان أنه في حالة التعاقد مع لاعبين جدد فسيكون هناك راحلين بالتأكيد لكنه لم يكشف عن ملامح صفقات الموسم المقبل أو الراحلين، بعدما سبق وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن ميزانية النادي في سوق الانتقالات المقبلة ستصل إلى 500 مليون يورو لإعادة بناء الملكي.

وبالحديث عن كريم بنزيما قال زيدان " انه احد النقاط الايجابية للفريق هذا الموسم ، و يمكنه اللعب كمهاجم وحيد أو مع شخص آخر لقد كان بالتأكيد أفضل موسم له".

كان بنزيما قد سجل كل أهداف الريال الثمانية الأخيرة فى كل المسابقات ،ورفع رصيدة الى 21 هدفا فى المركز الثانى فى قائمة هدافي الدوري الإسباني خلف ليونيل ميسى.