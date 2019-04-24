3 خيارات قوية تحير البنزرتي أمام صن داونز

ويبقى الترقب سائدا إزاء خط وسط الفريق المغربي، حيث سيكون المدرب فوزي البنزرتي، مطالبا باختيار لاعبين في الوسط الدفاعي، من بين الثلاثي المتألق، صلاح الدين السعيدي، وإبراهيم النقاش، ويحيى جبران، للعب وراء وليد الكرتي، الذي يشغل مركز الوسط الهجومي.
ويعد السعيدي من اللاعبين المفضلين للبنزرتي، حيث يحافظ على ثقته دائمًا.
وأكثر ما يميز السعيدي هو حسه الهجومي، سواء في بناء العمليات، أو تهديد المرمى، بدليل أنه سجل عدة أهداف ثمينة.
وتبرز قوته في الضربات الثابتة، كما سجل الهدف الثاني أمام الرجاء (2-2)، في الديربي البيضاوي، ويُنتظر أن يكون حاضرا في التشكيل الأساسي ضد صن داونز.
ومن جانبه، يملك القائد إبراهيم النقاش تجربة كبيرة مع الوداد، لكنه وجد أمامه منافسة قوية، بعد التحاق يحيى جبران بالفريق، في الميركاتو الشتوي الأخير.
واضطر البنزرتي على غير العادة، للاحتفاظ بالنقاش على دكة البدلاء، في المباريات الأخيرة، وأشرك مكانه جبران، الذي لعب إلى جانب السعيدي في الوسط الدفاعي.
وكان جبران قد كسب ثقة المدرب التونسي، بمجرد انضمامه للوداد، وقدم مستويات جيدة، مكنته من حجز مكانه كأساسي، حيث يتميز بلياقته البدنية العالية، وكذلك مساندته للمهاجمين.
ويبقى السؤال عما إذا كان البنزرتي، سيواصل الاعتماد عليه أمام صن داونز، أم سيستنجد بخبرات النقاش في هذه الموقعة المهمة.
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