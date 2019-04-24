ليفربول يكشف عن برنامج الإعداد للموسم الجديد

أشار الموقع الرسمى لفريق ليفربول، إن الريدز سيخوض معسكر إعدادى بالولايات المتحدة الأمريكية على أكبر 3 ملاعب ببلاد العام سام يوليو المقبل، ويتخلل هذا المعسكر 3 مباريات ودية ضد كلاً من بوروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتنج لشبونة أيام 19 و21 و24 من نفس الشهر على الترتيب إستعداداً للموسم الجديد.
أوضح الموقع، إن ليفربول سيبدأ أولى مباراياته الودية ضد بوروسيا دورتموند فى ملعب جامعة نوتردام 19 يوليو، ثم مواجهة إشبيلية الأسبانى 21 يوليو بملعب "فينواي بارك" وأخيراً يتحول إلى ملعب "سانكي ستاديوم" المخصص لإقامة رياضة البيسبول لمواجهة سبورتنج لشبونة.
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