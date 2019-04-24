حارس آرسنال: بإمكاننا التواجد بين الأربعة الكبار.. وليفربول لن يُتوج بلقب بريميرليج

أكد بيرند لينو حارس مرمى آرسنال الإنجليزي أن فريقه مازال بإمكانه إنهاء الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما لفت إلى أن ليفربول لن يستطع التتويج بلقب بريميرليج.

وخلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال لينو: "إن مباراة ليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستشتت انتباه يورجن كلوب مدرب الريدز، كما أن الفريق سيفقد قوته وبعض طاقته، لذلك ستكون الفرصة متاحة امام مانشستر سيتي".

وأضاف لينو: "أعتقد أن ليفربول لديهم فرصة واقعية أمام برشلونة وأن المباراة بنسبة 50-50، لكن السيتي يتبقى له مباراة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي و 3 جولات بالدوري الممتاز". -بخلاف مباراة اليوم امام مانشستر يونايتد-.

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وتابع الحارس الألماني: "أعتقد أننا سنحسم المقعد الرابع في جدول الدوري، أؤمن بقدرتنا على فعل ذلك".

وعن مواجهة فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي قال حارس مرمى آرسنال: "سنواجه فالنسيا، هم فريق قوي، وفي حالة تمكنا من الفوز سنلتقي مع تشيلسي في مباراة النهائي، هذا صعب كما لدينا 3 مباريات أخرى في الدوري الممتاز خارج ملعبنا".

جدير بالذكر أن آرسنال يتواجد حاليًا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع حاليًا.