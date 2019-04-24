طاهر أبو زيد يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الأهلى

أصدر طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، بياناً توضيحياً حول ما أثير عن إعلانه الترشح لخوض انتخابات رئاسة النادي الأهلى.

ونفى طاهر أبو زيد بشدة وبصورة قاطعة ما تردد من شائعات حول عزمه خوض انتخابات النادي الأهلى فى هذه الفترة الحالية.

وجاء نص البيان كالتالي :"الشائعة مغلوطة وتستهدف التأثير على الساحة الرياضية لإحداث بلبلة حول النادي والمستهدف منها بالتحديد فريق الكرة بالأهلى الذي يخوض منافسات شرسة فيما تبقى من الدوري..أطلب من كل من يكتب عني شيئاً تحري الدقة فالكل يعلم أنني عندما أتخذ قراراُ أعلن عنه وأرجو أن لا يتحدث أحد بأسمى وينسب لى ما لم أقوله".