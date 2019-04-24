مدرب ويست بروميتش يكشف إصابة أحمد حجازى

غادر أحمد حجازى مباراة فريقه ويست بروميتش ألبيون ضد هال سيتى بعد 19 دقيقة فقط يوم الجمعة الماضى للإصابة، ليثير الجدل حول مشاركته لنهاية الموسم والذى ينافس فيه على مقعد بالبريميرليج بل وتمثيل مصر فى كأس الأمم الأفريقية فى يونيو المقبل.

ولم يعلن النادى التفاصيل الكاملة للإصابة أو فترة الغياب، ليخرج جيمى شان المدير الفنى للفريق ويؤكد أن إصابة حجازى ليست خطيرة بعدها بعدة أيام، لكنه أثار المزيد من الغموض حول تلك الإصابة.

وقال المدرب فى تصريحات صحفية أن حجازى يحصل على راحة حاليا وإصابته ليست خطيرة.

وأوضح المدرب قائلا: "الإصابة لا أفهمها، لقد شرحها لى الأطباء أكثر من 101 ألف مرة لكنى لا أستوعبها، وكل ما فهمته أن شيئا ما حدث ويحتاج للعودة إلى مكانه مرة أخرى، ويحتاج إلى مراجعة الأطباء مرة أخرى".

وضمن ويست بروميتش مكانا فى الدورة النهائية المؤهلة للدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم الجديد بعدما جمع 77 نقطة وضعته فى المركز الرابع بجدول ترتيب دورى الدرجة الأولى.