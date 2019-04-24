بسبب شهر رمضان.. منع الخمور فى احتفالات نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم أن مباراة نهائى الكأس بين مانشستر سيتى وواتفورد لن تشهد التقليد المتبع بتقديم المشروبات الكحولية إلى الفريق الفائز احترامًا للأديان التى تحرم الكحوليات، خاصة لتزامن النهائى مع شهر رمضان.

وأصدر الاتحاد بيانا أعلن فيه أن مباراة نهائى الكأس ستشهد تطبيق قرار منع الشمبانيا عن الاحتفالات وسيتم استبدالها بمشروبات غير كحولية.

والمتعارف عليه فى الاحتفالات عقب التتويج بالألقاب الإنجليزية أن يتم تقديم خمور للاعبى الأندية التى تفوز بالبطولات، خلال احتفالاتهم بالألقاب.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلى بالعاصمة لندن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى بين مانشستر سيتى وواتفورد يوم 18 مايو المقبل، ويضم الفريقان 4 لاعبين مسلمين هم عبد الله دوكورى لاعب واتفورد، ورياض محرز وإلكاى جوندوجان وبنيامين ميندى من مانشستر سيتى.

ويتزامن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى مع شهر رمضان المبارك والذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من مايو المقبل.