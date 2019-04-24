شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يُناقش الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، مدير عام شركة «RPM» المُنظمة لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم علي الرماح، وأعضاء اللجنة الفنية للبطولة.

وقدَّم الرماح لأمير المنطقة تقريراً مفصلاً عن الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية في نسختها الثالثة.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وناقش جميع جوانب الاستعدادات للبطولة، مشدداً على اتخاذ كافة الاستعدادات وأعمال اللجان المنظمة للبطولة، وإظهارها بالمظهر المأمول والمستوى العالي الذي عُرف عنها، وكذلك الموعد المناسب الذي يتماشى مع روزنامة بداية المسابقات، مشيداً بالنجاح الكبير الذي تحقق للبطولة في نسختها الأولى والثانية.

من جهته، أعرب مدير «RPM» عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته للبطولة منذ انطلاقها، وتوجيهاته المستمرة للإعداد للبطولة في نسختهاالثالثة.