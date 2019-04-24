شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المصرى .. روبيرتو جارسيا يحسم موقعة المكس بصافرة مكسيكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى ضد المصرى

ويضم الطاقم كل من روبيرتو جارسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من أندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، وايريك ميرندا حكم رابع. الأهلى ضد المصرى فى ملعب المكس

أسند اتحاد الكرة مباراة الأهلى ضد المصرى التى ستقام فى الثامنة مساء غد الخميس، المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى إلى طاقم حكام من المكسيك.

الأهلى ضد المصرى، حيث يصل طاقم الحكام إلى القاهرة مساء اليوم، على أن يتوجه إلى الإسكندرية غدا لإدارة المباراة، التى تقام على ستاد المكس بعد نقلها من استاد الجيش بالسويس بعد رفض الأمن إقامتها فى السويس.



الأهلى ضد المصري .. قائمة الاحمر عن إعلان لاسارتى قائمة الفريق لمواجهة المصرى والتى ضمت كلا من: على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر. Advertisements الأهلى ضد المصري .. قائمة المصرى وتضم القائمة 22 لاعباً هم: أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاتة لحراسة المرمى. أحمد شوشة، محمود حمد، إسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة، كريم العراقى، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع. عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سينبورى، اسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، الناشئ مصطفى أيمن لخط الوسط. محمود وادى، أوستين أموتو لخط الهجوم.

وكان نادى المصرى البورسعيد قد طلب حكاما أجانب لمباراة الأهلى، وسدد لاتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار.