شكرا لقرائتكم جروس يكشف عن أخطاء لاعبى الزمالك ويطالب بتفاديها فى لقاء النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المدير الفني لنادى الزمالك كريستيان جروس، عن أخطاء سقط فيها لاعبو الأبيض خلال لقاء بيراميدز أمس، بملعب الدفاع الجوى ، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى، والتى أنتهت بتقدم بيراميدز بهدف أحرزه على جبر.

وشدد جروس خلال التدريبات التي خضع لها الفريق ، على ضرورة معالجة تلك الاخطاء والعمل على تفاديها فى المباريات المقبلة، خاصة فى لقاء النجم الساحلى التونسى المقرر له يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجارى بمصر.