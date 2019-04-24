شكرا لقرائتكم جروس يكشف عن أخطاء لاعبى الزمالك ويطالب بتفاديها فى لقاء النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المدير الفني لنادى الزمالك كريستيان جروس، عن أخطاء سقط فيها لاعبو الأبيض خلال لقاء بيراميدز أمس، بملعب الدفاع الجوى ، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى، والتى أنتهت بتقدم بيراميدز بهدف أحرزه على جبر.
وشدد جروس خلال التدريبات التي خضع لها الفريق ، على ضرورة معالجة تلك الاخطاء والعمل على تفاديها فى المباريات المقبلة، خاصة فى لقاء النجم الساحلى التونسى المقرر له يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجارى بمصر.
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