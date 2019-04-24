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جدة - عمرو شويل بالأسماء طاقم تحكيم مكسيكى لمباراة الأهلى ضد المصرى كشف اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلى ضد المصرى التى ستقام غدًا بأرضية ملعب استاد المكس. الأهلى ضد المصرى ويلتقى الأهلى والمصرى البورسعيدى فى تمام الثامنة مساءًا على أرضية ملعب استاد المكس بمدينة الإسكندرية ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 19 لبطولة الدوري المصرى الممتاز. Advertisements أسماء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصرى ورشح الاتحاد المكسيكى لكرة القدم طاقم تحكيم مكون من روبيرتو جارسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، وايريك ميرندا حكم رابع. ترتيب الدوري المصرى ويقبع الأهلى فى الترتيب الثالث لجدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 58 نقطة، خلف كل من بيراميدز المتصدر والزمالك صاحب المركز الثاني بينما يأتى المصرى فى الترتيب الرابع للبطولة. ويقبع الأهلى فى الترتيب الثالث لجدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 58 نقطة، خلف كل من بيراميدز المتصدر والزمالك صاحب المركز الثاني بينما يأتى المصرى فى الترتيب الرابع للبطولة.

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