شكرا لقرائتكم غرزة وغزة وشالوت فى مباراة بيلا والحرية بترقي القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد عادل حكم مباراة بيلا والحرية، بترقى القسم الثانى إلغاء المباراة في الدقيقة 37 من الشوط الأول وذلك بعد قيام الجهاز الفني لنادي الحرية بالاعتداء علي طاقم تحكيم المباراة وتمزيق ملابس طاقم التحكيم عقب إلغاء هدف لفريق الحرية بداعى التسلل.

وشهدت المباراة إحراز بيلا للهدف الأول في الدقيقة 19 من الشوط الاول لتشتعل المباراة خاصة وأن الفوز بالمباراة يضمن للفريق الفائز تصدر ترتيب المجموعة في الوقت الذي أحرز فيه فريق الحرية هدف في الدقيقة 37 ليقوم الحكم بإلغائه بداعي التسلل ليقوم الجهاز الفني للحرية بالاعتداء علي الحكم المساعد وتمزيق ملابسه قبل ان يقوم محمد عادل حكم المباراة بإلغاء المباراة بسبب الاعتداء علي طاقم التحكيم .

فيما شهدت المباراة إصابة عدد من لاعبي الحرية بجروح في الرأس بعد الاشتباك مع جماهير بيلا قبل ان يقرر الأمن بفرض حصار علي غرف خلع ملابس لاعبي الحرية لمنع خروجهم من غرف الملابس الا عقب إخلاء المكان.

إصابة لاعب فى المباراة

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خناقة فى مبارا بيلا والحرية