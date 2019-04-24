شكرا لقرائتكم من يتحمل مسئولية هزيمة الزمالك أمام بيراميدز؟ جروس يرد بمفاجأة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تزال أزمة هزيمة الزمالك من بيراميدز تدور رحاها حتى الان ، وحاول البعض تحميل ظير الفريق الأيمن حمدي النقاز مسؤلية الخسارة، وهو ما رفضه بشده المدير الفنى للزمالك كريستيان جروس، مشيرا إلى ان كرة القدم تعتمد على اللعب الجماعي ولا يمكن لفرد واحد تحمل مسؤلية هزيمة فريق كامل.

وأعرب عن استيائه من الحديث الدائر عن الأخطاء الفردية التى يقع فيها أى من اللاعبين خلال اللقاء، مؤكدًا أن اداء الجميع المتدهور كان السبب فى الهزيمة من بيراميدز وفقدان صدارة الدورى.

وطلب المدير الفنى من لاعبيه التركيز فى المباراة المقبلة أمام النجم الساحلى التونسى، والمقرر لها يوم الأحد ببرج العرب.