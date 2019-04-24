شكرا لقرائتكم المصرى ضد الأهلى.. الأحمر يكتسح أبناء بورسعيد 80/ 24... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المصرى ضد الأهلى..قمة كروية مرتقبة

المصرى ضد الأهلى ، مباراة مرتقبة وقمة كروية جديدة فى الدورى المصري عندما يواجه النادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، فى الثامنة مساء الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم الموسم الجارى، على ملعب الجيش بمدينة السويس.

المصرى ضد الأهلى..النقاط الثلاثة هدف الفريقين

المصرى ضد الأهلى ، المباراة هامة جدا وقوية للفريقين حيث يسعى كلاهما لخطف النقاط الثلاثة ، ليواصل الأهلى مشواره نحو الصدارة والحفاظ على اللقب،بعد هزيمة قاسية تعرض لها المباراة الماضية أمام بيراميدز بهدف نظيف أثرت سلباً على الفريق الذى يطارد الزمالك والأهرام فى القمة، ويحتل الاهلى 58نقطة خلف الفريقين اللذان يملكان نفس الرصيد 60 نقطة قبل مواجهتهما مساء الثلاثاء، فيما يحاول المصرى البورسعيدى الحفاظ على المركز الرابع لدخول المربع الذهبى ليتمكن من اللعب فى البطولات القارية العام المقبل ورصيده 46 نقطة.

منافسة شرسة

المصرى ضد الأهلى..ابناء بورسعيد لم يفوزا على الأحمر من عامين

المصرى ضد الأهلى ، وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الأهلى على المصرى بهدفين نظفيين أحرزهما ساليف كوليبالى ووليدو أزارو على ملعب برج العرب، حيث كان يتولى القايدة الفنية للأحمر الفرنسى باترييس كارتيرون، والمدير الفنى لأبناء بورسعيد حينها حسام حسن ، وينحاز التاريخ للقلعة الحمراء في العامين الأخيريين، حيث لم يحقق الأخضر أي فوز على الأهلي، وانتصر الأحمر في أخر 5 مباريات منهم 4 في الدوري وواحدة في السوبر، ولم يحقق الفريق البوسعيدي الفوز منذ يونيو في 2016 عندما انتصر 3-2 في برج العرب.

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الاهلى خطف السوبر من المصرى

المصرى ضد الأهلى..الاحمر فاز فى 80 مباراة من أصل 139

المصرى ضد الأهلى ،والتقى الأهلي والمصري من قبل فى 139 مباراة سابقا، فاز الأحمر في 80 مباراة منها مقابل 24 انتصار للفريق الأخضر، وحسم التعادل نتيجة 35 مواجهة ، حيث تقابلا الفريقان في 116 مباراة سابقة بالدوري الممتاز، وحقق الأهلي الفوز في 63 مباراة، مقابل 19 انتصار للمصري، وكان التعادل في 34 مباراة بين الفريقين بالدوري الممتاز، وسجل الأهلي 161هدفاً بشباك المصري، مقابل 88 لأبناء بورسعيد بشباك عرين الحمر.



الاهلى والمصري

المصرى ضد الأهلى..تغيرات فى تشكيل لاسارتى

المصرى ضد الأهلى ، ومن جهته استقر الأرجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق أمام المصري البورسعيدي ، حيث ينوى الدفع باللاعب حمدي فتحي وأحمد فتحى فى الوسط لتعويض غياب حسام عاشور الذي يعاني من الإجهاد وشريف إكرامي فى حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي الذي يغيب للإيقاف، ومن المقرر أن يعود محمد هاني لمركز الظهير الأيمن على حساب أحمد فتحي .



لاسارتي