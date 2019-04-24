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تأكيدا لـ"الخليج 365".. المكسيكى جارتسيا حكما لمباراة الأهلى والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء طاقم الحكام المكسيكى الذى سيدير مباراة الغد بين الأهلى والمصرى المؤجلة من الأسبوع الت19 بالدورى على ستاد المكس.

ويضم الطاقم كل من روبيرتو جارتسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، والحكم الرابع ايريك ميرندا.

 

يذكر أن النادى المصرى كان قد طلب حكاما أجانب لمباراة الغد وسدد لاتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار.

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وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

 

وضمت القائمة كلا من على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.

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