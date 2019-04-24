شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: سنقاتل لاستعادة الانتصارات أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى على إصرار اللاعبين وتسليحهم بالروح القتالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات فى مواجهة الغد. ويحل الدراويش ضيفا غدا على وادى دجلة باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 ببطولة الدورى المحلى. Advertisements وأضاف أبو جريشة فى تصريحات صحفية "هدفنا الثلاث نقاط، قمنا بدراسة طريقة لعب المنافس سعيا للحد من نقاط القوة لديه واستغلال نقاط الضعف". وواصل "نتطلع للتقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الأخيرة". وأتم حديثه "بالتأكيد عودة مجموعة من الأساسيين لقائمة الفريق ستزيد من قوتنا".

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