شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز، والتى فاز بها الأخير بهدف دون رد، أحرزه على جبر، فى اللقاء الذى أقيم على امس الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى شهدت أحداث عديدة.

بيراميدز ارتفع رصيده للنقطة 63 ليتصدر ترتيب الدورى المصرى، بينما الزمالك ثانياً برصيد 60 نقطة، ليحقق بيراميدز فوزا غاليا فى أقل من أسبوع بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد أيضاً، وشهدت المباراة إشهار الحكم النرويجى نيلسن لـ10 إنذارات فى المباراة بواقع 7 للزمالك و3 إنذارات لبيراميدز.

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكونً من: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة هجومية من قبل لاعبى بيراميدز بفضل تحركات عبد الله السعيد وكينو، وكاد عمر جابر أن يعلن عن الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الثانية بعد مروره من الونش، ويسددها قوية يخرجها محمود جنش حارس الزمالك ببراعة لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 4 تسديدة طويلة من كينو بعد رؤيته لتقدم جنش لكنها تخرج لضربة مرمى. يستمر اللعب لـعدة دقائق فى وسط الملعب دون خطورة أو وصول لمرمى الفريقين.

وفى الدقيقة 8 بينية رائعة من كينو لعمر جابر المتواجد داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية طويلة يتصدى لها جنش.

وفى الدقيقة 9 ركنية لمحمد إبراهيم يلعبها رائعة تخرج لركنية من دفاع بيراميدز. أحمد الشناوى حارس بيراميدز وحمدى الونش مدافع الزمالك فى مشادة كلامية فى الدقيقة 10.

وبعدها عرضية رائعة من عبد الله جمعة أخرجها أحمد الشناوى من أمام مهاجمى الزمالك، وفى الدقيقة 11 مرر محمد إبراهيم بمهارة من عمر الميدانى المدافع السورى بفريق بيراميدز ويحتسبها الحكم النرويجى ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها تخرج لركنية.

سيطر لاعبو الزمالك على الكرة بعد مرور 15 دقيقة بفضل تحركات عبد الله جمعة ومحمد إبراهيم لكن دون خطورة على المرمى.

فى الدقيقة 20 نشط اللقاء بين الفريقين واحتسب الحكم النرويجى أكثر من خطأ بسبب حماس اللاعبين لكن دون وجود لفرص أو هجمات خطيرة.

وفى الدقيقة 24 ضربة ركنية يلعبها عبد الله السعيد تمر من مدافعى الزمالك يقابلها على جابر يسكنها شباك الزمالك معلنا عن الهدف الأول.

وفى الدقيقة 26 إنذار لطارق حامد بسبب التدخل العنيف مع عمر خربين. ويعود اللعب لوسط الملعب ويضغط الزمالك لكن دون فاعلية بفضل الدفاع المستميت من لاعبى بيراميدز.

فى الدقيقة 30 احتسب الحكم النرويجى نيلسون ضربة جزاء ضد حمدى النقاز بداعى عرقلة خربين، والدقيقة 31 تصدى السورى عمر خربين لضربة الجزاء ولكنه يلعبها فى وسط المرمى يتصدى لها جنش ببراعة وبهدوء، ويستحوذ لاعبو بيراميدز على مجريات المباراة.

فى الدقيقة 36 هجمة خطيرة لبيراميدز بعد وان تو بين خربين وإريك تراورى يسددها قوية يخرجها محمود علاء ببراعة.

الدقيقة 37 عرضية من محمد إبراهيم يقابلها عمر السعيد برأسية تعلو عارضة أحمد الشناوى. استمر اللعب وسط الملعب ولجأ بيراميدز للعب على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 41 عرضية رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء لكن يخرجها النقاز لركنية قبل أن تصل لكينو المنفرد.

الدقيقة 43 هجمة خطيرة للزمالك يلعبها النقاز عرضية رائعة تصل للونش يسددها قوية تصطدم بدفاع بيراميدز وتخرج لركنية.

الدقيقة 43 إنذار لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

الدقيقة 44 ضربة حرة مباشرة للزمالك يسددها محمد إبراهيم يخرجها عمر الميدانى لركنية.

Advertisements

45 ركنية يلعبها النقاز عرضية تصل لعمر السعيد يسددها قوية تصطدم بدفاع بيراميدز، وينتهى الشوط بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثانى أجرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بأولى التغييرات بخروج أحمد سيد زيزو ونزول محمود عبد المنعم كهربا.

يبدأ اللقاء باستحواذ من لاعبى بيراميدز وتناقل لاعبيه للكرة وسط الملعب.

الدقيقة 48 أولى الهجمات الخطيرة على مرمى جنش بعد تسديدة قوية من البرازيلى كينو تخرج بجوار القائم الأيسر للزمالك.

ينشط اللقاء بين الفريقين ولكن الاستحواذ على الكرة لصالح بيراميدز بفضل تحركات كينو وعبدالله السعيد وخربين وتراورى .

الدقيقة 55 عرقلة لعبداالله السعيد من محمود علاء، يحتسبها الحكم النرويجى نيلسن "فاول"يلعبها السعيد تصل لخربين يسددها برأسه قبل أن يشتتها دفاع الزمالك.

يضغط الزمالك من الجبهة اليسرى عن طريق النقاز وإبراهيم حسن لكن ينجح عمر جابر ونبيل دونجا فى التصدى للهجمات.

فى الدقيقة 60 ضربة حرة مباشرة لعرقلة رجب بكار على حدود منطقة جزاء الزمالك يلعبها السعيد يخرجها الزمالك ببراعة.

الدقيقة 60 إنذار أصفر ليوسف اوباما لعرقلة محمد فاروق.

الدقيقة 61 التبديل الثانى للزمالك بخروج إبراهيم حسن وينزل بدلاً منه محمد عنتر.

الدقيقة 62 هجمة خطيرة للزمالك بعد بينية من محمد إبراهيم تصل لكهربا يسددها قوية ينجح على جبر فى التصدى لها لتصل للحارس أحمد الشناوي.

الدقيقة 63 إنذار أصفر لإريك تراورى للتدخل بعنف أمام اوباما

الدقيقة 64 إنذار أصفر لعمر خربين بداعى عرقلة عبدالله جمعه ويحتسبها الحكم النرويجى ضربة حرة مباشرة يتصدى لها كهربا وينجح الشناوى فى الإمساك بها.

الدقيقة 68 ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك يسددها طارق حامد يخرحها دفاع بيراميدز.

الدقيقة 70 إنذار لمحمد عنتر لاعب الزمالك بسبب الإنفعال والإعتراض على الحكم.

يعود اللقاء لوسط الملعب بين الفريقين دون خطورة على المرمي.

الدقيقة 74 إنذار لعمر الميدانى مدافع بيراميدز بعد أن لمس الكرة بيده.

الدقيقة 76 خروج محمد إبراهيم ونزول أيمن حفنى .

الدقيقة 77 خروج أريك تراورى ونزول محمد فتحى لاعب الوسط المدافع.

الدقيقة 78 ركنية للزمالك تصل لعنتر داخل منطقة الجزاء يخرجها دفاع بيراميدز وترد بهجمة مرتدة لبيراميدز لكن يلعبها محمد فاروق عرضية طويلة تصل لجنش.

الدقيقة 82 يدفع دياز بالتغيير الثانى لفريق بيراميدز بنزول كريستيان بينافينتى بدلاً من محمد فاروق.,

الدقيقة 84 ضربة حرة مباشرة للزمالك يلعبها عنتر يخرجها دفاع الزمالك.

الدقيقة 86 خروج رجب بكار لاعب بيراميدز ونزول محمد رزق إمام .

الدقيقة 88 إنذار أصفر لمحمود علاء للتدخل بعنف مع على جبر.

يستحوذ لاعبى بيراميدز على الكرة وسط استعجال من لاعبى الزمالك دون خطورة على المرمى ويلجأ بيراميدز للإعتماد على الهجمات المرتدة.

وفى الدقيقة 92 بينية من حمدى النقاز داخل منطقة الجزاء لمحمود كهربا يتصدى لها أحمد الشناوى ببراعة، ويستمر اللعب على نفس الوتيرة إلى ان يعلن الحكم النرويجى إنتهاء المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون رد.