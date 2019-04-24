شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض تحميل "النقاز " مسئولية الهزيمة من بيراميدز وضياع الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تحميل حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، مسئولية الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد جروس للاعبين أن كرة القدم تعتمد على الأداء الجماعى، ويتحمل الفريق بأكمله نتيجة الإخفاق أو الفوز، رافضًا الحديث عن الأخطاء الفردية التى يقع فيها أى من اللاعبين خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجميع كان خارج "الفورمة" مما أدى للهزيمة من بيراميدز وفقدان صدارة الدورى.

وطلب المدير الفنى من لاعبيه التركيز فى المباراة المقبلة أمام النجم الساحلى التونسى، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجارى ببرج العرب.