تعرف على مباريات الاهلى القادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الاهلى فى الثامنة من مساء غد الخميس مع المصرى البورسعيدى باستاد المكس فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ19 للدورى .

ويسعى المارد الأحمر إلى العودة للانتصارات بعد الخسارة المفاجئة الأسبوع الماضى أمام بيراميدز بهدف مقابل للاشئ وهو ما جمد رصيده عند 58 نقطة فى المركز الثالث بجدول الترتيب ويسعى للوصول للنقطة 61 من أجل العودة للمركز الثانى من جديد والاقتراب أكثر من بيراميدز المتصدر .

مباريات الاهلى القادمة

وبخلاف مباراة المصرى غدا، يتبقى للاهلى 7 مباريات قادمة أمام طلائع الجيش فى الأول من مايو ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى ، بينما يلتقى مع النجوم فى الخامس من مايو المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ29 ، فى الوقت الذى يلتقى مع المقاولون العرب فى الجولة الـ33 يوم 25 مايو المقبل ، كما يلتقى مع الزمالك فى الجولة الـ34 فى الخامس من يونيه بينما لم يتم تحديد موعد لمباراتى الأهلى أمام الإسماعيلى وانبى

التشكيل المتوقع للأهلى امام المصرى

استقر الأورجويانى لاسارتى على التشكيلة التى سيخوض بها اللقاء حيث من المقرر أن يبدأ بعلى لطفى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حسين الشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وحمدى فتحى فى وسط الملعب ، ووليد أزارو فى الهجوم ومن خلفه الثلاثي جيرالدو وصالح جمعة وأجاى.

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ترتيب الأهلى فى الدورى

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء فاز فى 18 لقاء وتعادل فى 4 وخسر مثلهم ، أحرز لاعبوه 42 هدفا ومنى مرماه بـ17 هدفا .

طاقم تحكيم مكسيكى لمباراة الاهلى والمصرى

يدير طاقم تحكيم مكسيكى مباراة الاهلى والمصرى ، بعد طلب إدارة الأخيرة الإستعانة بطاقم تحكيم أجنبى لإدارة هذه المباراة المقرر أن تحسم بشكل كبير شكل المنافسة على الدورى ، وفى نفس الوقت يعول الجمهور الاحمر على مباريات الاهلى القادمة فى حسم البطولة للجزيرة .