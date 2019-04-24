شكرا لقرائتكم خبر عن كينو يستعيد مستواه عبر بوابة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد البرازيلى كينو صانع ألعاب بيراميدز مستواه المعروف عنه من بداية مسابقة الدورى خلال مباراتى فريقه أمام الأهلى والزمالك حيث نجح اللاعب فى إحراز هدف فريقه الوحيد أمام الأهلى والذى حقق فيه بيراميدز الفوز ، فى الوقت الذى ظهر كينو بشكل جيد خلال مباراة الزمالك أيضا والتى أقيمت بالأمس وانتهت لصالح أبناء رامون دياز بهدف مقابل للاشئ .

كينو يحرز الهدف الثامن مع بيراميدز

نجح كينو فى إحراز الهدف الثامن مع بيراميدز أمام الأهلى بعد فترة طويلة من الغياب حيث كان أخر أهدافه مع الفريق فى مرمى الزمالك بالدور الأول فى اللقاء الذى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق .

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كينو يمثل ثنائى مع عبد الله السعيد

منذ حضور عبد الله السعيد إلى بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مثل اللاعب ثنائيا خطيرا مع كينو وأصبح اللاعبان يمثلان قوة ضاربة للفريق أمام المنافسين ونجحا فى بناء العديد من الهجمات خلال لقاءات الموسم .

العروض تنهال على كينو

نجح كينو فى لفت الأنظار إليه بقوة وهو ما جعل الأندية السعودية والصينية تطلب التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ، إلا أن مسئولو ناديه رفضوا التفريط فيه بداعى الحاجة الماسة لجهوده حتى نهاية الموسم .