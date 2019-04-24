شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يحتفل بالذكرى الـ 112 على تأسيس النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عماد متعب، لاعب المنتخب الوطنى والنادى الأهلى المعتزل، على الاحتفال بالذكرى الـ 112 على تأسيس القلعة الحمراء التى توافق اليوم 24 إبريل.

وهنأ متعب أحد أبناء القلعة الحمراء، جمهور النادى الأهلى بالذكرى، ونشر صورة للاحتفال عبر حسابه الشخصى، مرفقة بهاشتاج 112 سنة يا أهلى.

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ويخوض متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، تجربة إعلامية بعد اعتزاله لكرة القدم، وأكد فخر تصريحاته أن بطولة الدورى الممتاز لم تحسم حتى الآن، وستشهد منافسة إلى آخر مباراة فى الجولة الـ 34 من عمر البطولة.

ودافع متعب، عن موقف عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، عندما وقع للزمالك الموسم الماضى قبل أن يعود ويجدد عقده بالقلعة الحمراء، وقال متعب إن السعيد كان صريحاً من البداية وأكد لمسئولى القلعة الحمراء أن لديه عرضاً بقيمة مالية محددة واستفسر منهم عن القيمة التى سيحصل عليها من الأهلى ليخطروه بأن الحد الأقصى قيمة معينة وهو أقل بكثير من عرض الزمالك، ليوضح لهم أن القيمة المالية أقل بكثير من العرض الذى تلقاه قبل أن يعود ويوقع عقد تجديده للقلعة الحمراء بعد الاتفاق معه حول المستحقات المالية المرضية له، قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلى إعارته ثم بيعه.

ويحتفل جمهور المارد الاحمر اليوم، بالذكرى الـ 112 على تأسيس النادى، مطالبين لاعبى الفريق بحسم بطولة الدورى واقتناصها فى هاشتاج جديد تصدر قائمة الأكثر تغريداً اليوم.