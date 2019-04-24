شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يصحح أخطاء لاعبيه فى مباراة الزمالك و بيراميدز قبل مواجهة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على توضيح بعض الأخطاء التى ارتكبها لاعبوه خلال مواجهة بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وأنتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد أحرزه على جبر.

وكشف جروس للاعبين فى ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز ، قبل بداية التدريبات الجماعية بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مواجهة بيراميدز، وشدد على ضرورة معالجتها والعمل على تفاديها فى المباريات المقبلة، خاصة فى لقاء النجم الساحلى التونسى بذهاب نصف نهائى الكونفدرالية المقرر له يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجارى بمصر.