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نادى الزمالك يطلب 50 ألف مشجع أمام النجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

طلب نادى الزمالك من اتحاد الكرة، التواصل مع الأمن من أجل حضور 50 ألف مشجع فى مباراته القادمة أمام النجم الساحلى يوم الاحد المقبل فى ذهاب قبل نهائى الكونفدرالية الافريقية.

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وتلقى اتحاد الكرة موافقة الأمن اليوم على إقامة مباراة نادى الزمالك أمام النجم الساحلى على ستاد برج العرب بدلا من ستاد السويس، بناء على طلب مسئولى نادى الزمالك.

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نادى الزمالك يفقد صدارة الدورى

 

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وفقد نادى الزمالك صدارة الدورى العام أمس بعدما تلقى هزيمة من بيراميدز بهدف نظيف سجله لاعبه السابق على جبر، على ستاد الدفاع الجوى فى المباراة التى شهدت غياب الجماهير، ليتجمد رصيد الزمالك عند 60 نقطة بينما قفز بيراميدز لقمة الدورى برصيد 63 نقطة.

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نادى الزمالك ينتظر 7 مباريات بالدورى

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ويتبقى لنادى الزمالك 7 مباريات فى مشواره بالدورى العام أمام الإسماعيلى - وادى دجلة - حرس الحدود - الإنتاج الحربى - الداخلية - الجونة - الأهلي، ويحتاج الزمالك للفوز فى جميع هذه المباريات من أجل التتويج بدرع الدورى الغائب منذ 3 سنوات.

 

 


 

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