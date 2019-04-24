تعيين طاقم حكام مكسيكي لمباراة الأهلي والمصري بشكل رسمي

قرر اتحاد الكرة رسميا، إسناد مباراة الغد بين الأهلي والمصري المؤجلة من الأسبوع الـ 19 بالدوري إلى طاقم حكام من المكسيك.

ومن المقرر أن يصل الطاقم إلى القاهرة مساء اليوم على أن يتوجه إلى الإسكندرية غدا لإدارة المباراة التي تقام على إستاد المكس.

والجدير بالذكر أن النادي المصري كان قد طلبا حكاما أجانب للقاء الغد ودفع إلى اتحاد الكرة نحو 25 ألف دولار.

وكشف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري في إطار منافسات بطولة الدوري والمقرر أن تقام غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

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وضمن قائمة لاعبي الأهلي كلاً من على لطفي و مصطفى شوبير رامي ربيعة وحمدي فتحي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ورمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعة ووليد أزارو وأحمد جمعة وصلاح محسن وباسم على وجبيرالدو وعربي بدر وجونيور أجايي.