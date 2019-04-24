رسميا.. تعيين طاقم حكام مكسيكى لمباراة الأهلي والمصري

صرح اتحاد الكرة عن قراره الرسمي بإسناد مباراة الغد بين الأهلي والمصري إلى طاقم حكام من المكسيك، تلك المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدوري، حيث سيصل طاقم الحكام الي القاهرة مساء اليوم، وبعدها سيتوجه غدا إلى الإسكندرية لإدارة المباراة التى تقام على استاد المكس.

الجدير بالذكر أن النادي المصري كان قد توجه بطلب لاتحاد الكرة، لاحضار حكاما أجانب لمباراة الغد والتي سيواجه بها الأهلي، وسدد لاتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار.

وقد كشف مارتن لاسارتى المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المصري في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

شهد تشكيل الأهلي الظهر الأول لناشئ الفريق ولاعب الوسط عربي بدر، وعودة باسم علي، وعودة رمضان صبحي بعد غيابه عن الأهلي بسبب إصابته بالعضلة الأمامية.