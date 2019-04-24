رمضان صبحي والشيخ وهشام محمد يعودون لقائمة الأهلي ضد المصري

كشف الأوروجواياني مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل قائمة الفريق الأحمر، والتى تسافر اليوم إلى محافظة الإسكندرية لخوض مباراة المصري، واللقاء يأتي ضمن منافسات بطولة الدوري، والمقرر اقامتها غدا الخميس 25\4\2019 على ملعب المكس بالإسكندرية.

حيث ضم تشكيل قائمة الأهلي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير وعلى لطفى

خط الدفاع: علي معلول –أحمد فتحي – رامي ربيعة –أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – باسم علي

Advertisements

خط الوسط: حمدي فتحي – ناصر ماهر – حسين الشحات– رمضان صبحي – صالح جمعة– هشام محمد – جيرالدو – أحمد الشيخ – عربي بدر.

خط الهجوم: وليد أزار– وجونيور أجايي – صلاح محسن.

حيث شهدت القائمة عودة رمضان صبحي من إصابته في العضلة الأمامية، والتي كانت السبب في غيابه عن مواجهة بيراميدز في الدوري والتي خسرها الأهلي1-0، بجانب الظهور الأول لناشئ الفريق ولاعب الوسط عربي بدر، وعودة باسم علي.