أعلن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، التشكيل المثال للدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، والذي شهد الثلاثي المصري أحمد حجازي، سام مرسي، وأحمد المحمدي. وجاء التشكيل المثالي كالتالي: حراسة المرمى: يان راندولف حارس ميدلسبره الدفاع: ماكس أرونز (نورويتش سيتي)، ليام كوبر Advertisements وبونتوس يانسون (ليدز يونايتد)، جمال لويس (نورويتش سيتي). وبونتوس يانسون (ليدز يونايتد)، جمال لويس (نورويتش سيتي). الوسط: أوليفر نوروود (شيفيلد يونايتد)، جاك جيراليش ( أستون فيلا)، بابلو هيرنانديز (ليدز يونايتد). الهجوم: تامي إبراهام (استون فيلا)، بيل شارب (شيفيلد يونايتد)، تيم بوكي (نورويتش سيتي). يذكر أن احمد المحمدي المحترف ضمن صفوف استون فيلا قد يواجه زميله أحمد حجازي مدافع وست بروميتش، في التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز. فيما يحتل فريق ويجان اتلتيك المحترف ضمن صفوفه النجم المصري سام مرسي، المركز الـ 18 في التشامبيونشيب، ليستمر في دوري الدرجة الاولى الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي المحترفين المصريين خارج التشكيل المثالي للتشامبيونشيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.