تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء طاقم الحكام المكسيكى الذى سيدير مباراة الأهلى والمصري غدا، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى على الأهلى والمصري غدا، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى علىستاد المكس. ويضم الطاقم الخاص بالمباراة كلا من: روبيرتو جارتسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، وايريك ميرندا حكم رابع.

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