تعرف على تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تشكيلة فريقه أمام فالنسيا في اللقاء الذي يقام اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الاسبوع الـ34 من الدوري الاسباني، "الليجا". على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الاسبوع الـ34 من الدوري الاسباني، "الليجا". وجاءت تشكيلة الفريق كالاتي: في حراسة المرمى: اوبلاك في خط الدفاع :فليبي لويس، ديجو جودين، سافيتش، خوان فران Advertisements خط الوسط : رودريجو، ليمار، كوكي، ساؤول خط الهجوم: موراتا، جريزيمان

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