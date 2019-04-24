الوفود العربية والأفريقية في زيارة لمجمع الأديان بالقاهرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، زيارة لمجمع الأديان بالقاهرة، للوفود المشاركة بالملتقى العربي والأفريقي للشباب المتطوعين ورواد الاعمال، ضمن فعاليات الملتقى والتي تستمر حتى 26 أبريل الجاري أبريل الجاري.

تعرفت الوفود العربية والأفريقية على تاريخ مجمع الأديان، وتفقدت دور العبادة المصرية القديمة والمختلفة،

وتضمنت الزيارة جولة بدير ماري جرجس للروم الأرثوذكس الأثري للتعرف على تاريخ المكان الأثري وأهم مايميزه.

كما توجهت الوفود إلى مدرسة الأقباط الأرثوذكس، ثم كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالكنيسة المعلقة، وتعرف الحضور على تاريخها وأهم الأحداث بها وعدد زيارات البابا كيرلس السادس، وتاريخ بناؤها

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خاصة وإنها بنيت على شكل سفينة نوح عليه السلام.

كما توجهث الوفود لزيارة مسجد عمرو بن العاص، واختتمت الجولة بزيارة المعبد اليهودي.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يشارك به وفود دول " زامبيا، موريتانيا، جنوب السودان، مالاوي، السودان ، اوغندا، جيبوتي، نيجيريا، الجابون، غانا، بنين، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، المملكة العربية السعودية، لبنان، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين، جزر القمر، المملكة الأردنية الهاشمية، العراق، الصومال"، بالإضافة إلى الوفد المصري.