فان دايك لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

يتقرب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، من حصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم متفوقًا على رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي قد اختار فان دايك لاعب الموسم، بعد تقديمه لموسم كبير

مع فريقه ليفربول، مما جعله يتفوق على أقرب منافسيه على الجائزة رحيم سترلينج، والذي يقدم موسم رائع أيضًا.

وكان قد ترشح كل من سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج وبيرناندو سيلفا لاعبو مانشستر سيتي، وساديو

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ماني وفان دايك من ليفربول، بالإضافة إلى إيدين هازارد جناح تشيلسي

وشارك فان دايك في 35 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 2.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول قد استبعد من قائمة المرشحين للجائزة، بعد فوزه بها في الموسم الماضي، بالإضافة إلى حصده الحذاء الذهبي.



