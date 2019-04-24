ميلان يسعى لخطف نجم برشلونة

دخل مالكوم أوليفيرا لاعب برشلونة الإسباني ضمن قائمة اللاعبين الذي يرغب نادي اي سي ميلان الإيطالي في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق منأجل المنافسة على البطولات.
وعلى الرغم من وجود عقوبات مالية على الروسنيري خلال الصيف القادم من قبل الاتحاد الأوروبي،
وحاول ميلان من قبل ضم اللاعب على سبيل الإعارة ولكن تم الرفض من قبل إدارة برشلونة، ويدخل في الصراع أيضًا على مالكوم نادي آرسنال الإنجليزي.
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