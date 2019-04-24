قبل ديربي مانشستر.. مقارنة بين حارسي السيتي واليونايتد

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، في التاسعة مساءً، مباراة من العيار الثقيل، بين مانشستر سيتي في مواجهة غريمه مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافود، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الأسبوع الــ31من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل ساعات من إنطلاق المباراة الديربي الناري، نستعرض لكم مقارنة بين حارسي مانشستر يونايتد والسيتي لهذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد

شارك الحارس الإسباني مع فريقه لهذا الموسم في 34 مبارة، حافظ علي نظافه شباك في 7مباريات فقط، استقبلت شباكه خلال الموسم حتى الان 48 هدف، في سجل سئ للعملاق الإسباني.

كما تصدى دي خيا لـ8كرات عالية، وقام بإخطاء التي تؤدي الي اهداف مرتين.

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أيدرسون حارس السيتي

شارك الحارس البرازيلي مع فريقه في 34 مبارة،

حافظ علي نظافة شباكه في 17مبارة، استقبلت شباكه خلال الموسم الحالي 22هدف، و تصدى لـ15كرة عالية، ولم يقم بأخطاء التي تؤدي الي اهداف.

ويشهد هذا اللقاء متابعة واسعة من عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي وعشاق ليفربول ومحمد صلاح نجم الريدز، حيث يعد أي تعثر لفريق مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة، سيهدي الصدارة لكتيبة يورجن كلوب أصحاب المركز الثاني، وعلى ذلك ستكون أي خسارة أو تعادل للسيتي بمثابة تنازل عن اللقب لليفربول.