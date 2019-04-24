تعرف على أبرز نتائج عرض سماكداون للمصارعة الحرة

أقيمت فجر اليوم منافسات عرض سماكداون للمصارعة الحرة والذي شهد عدة مواجهات قوية، فبدأ العرض بمشادة بين شين مكمان ابن رئيس الاتحاد والذي قام رومان رينز بالهجوم علي والده. وقام رينز بتحدي شين واعلن عن مواجهة قويه في عرض ماني ان ذا بنك امام المصارع الايس وقام الاخير بالتعدي بالضرب علي رومان رينز مواجهة قويه في عرض ماني ان ذا بنك امام المصارع الايس وقام الاخير بالتعدي بالضرب علي رومان رينز فيما جاءت نتائج العرض كالتي: - تمكن فين بالور من Advertisements الفوز على جورجي أندرادي - فازت كايري سين على بيتون رويس - وتم إلغاء مباراة جيندر ماهال ضد تشاد جيبل، بعد إعتداء المصارع سوليفان على جيبل. - تمكنت تشارلوت من الفوز على بايلي لتواجه بيكي لينش علي حزام بطولة العالم للسيدات - تلقى شينسكي ناكامورا الهزيمة من كوفي كينجستون

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