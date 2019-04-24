طاهر أبو زيد يصدر بيانًا لتوضيح موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

أصدر طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ولاعب الأهلي السابق، بيانًا لتوضيح موقفه من الترشح على مقعد رئاسة النادي الأهلي، خلال الانتخابات المقبلة.
وجاء نص البيان كالتالي:"انفى بشدة وبصورة قاطعة ماتردد من شائعات حول عزمى خوض انتخابات الأهلي في الفترة الحالية..الشائعة مغلوطة وتستهدف التأثير على الساحة الرياضية، لإحداث بلبلة حول النادي والمستهدف منها
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