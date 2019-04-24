رياضة | غينيا وجنوب إفريقيا توافقان على مواجهة الفراعنة وديا قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غينيا وجنوب إفريقيا توافقان على مواجهة الفراعنة وديا قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابات بموافقة من الاتحادين الغيني والجنوب إفريقي، على خوض مواجهة ودية أمام المنتخب الوطني، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.

ويرغب المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، في خوض مواجهات ودية قوية لتجهيز اللاعبين قبل البطولة القارية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، بالفترة من 19 يونيو حتى 21 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.