رياضة | رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بضم هؤلاء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بضم هؤلاء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع أكثر من نجم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع " أبولا " البرتغالي الصادر صباح اليوم الاربعاء أن الدون طالب إدارة نادية بضرورة التعاقد مع جواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي بأي مبلغ يذكر.

وأكملت الصحيفة أن فيلكس سبق وان تدرب مع الدون في صفوف المنتخب البرتغالي ما جعل صاروخ ماديرا يعجب بقدراته الفنية داخل أرضية الملاعب.

وأكدت أبولا أن قائمة اللاعبين المراد التوقيع معهم في اليوفي بأوامر رونالدو ضمت كلاً من الفرنسي رفائيل فاران والإسباني إيسكو ثنائي الملكي.