رياضة | فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، على حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" على موقعها الرسمي منذ قليل
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن فان دايك تفوق على رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي وفاز بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج 2019، وسيتم الإعلان غدًا الخميس.
وكانت رابطة اللاعبين المحترفين قد أعلنت يوم 20 أبريل عن المرشحين الستة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وانحصرت الخيارات في لاعبي أندية ليفربول، تشيلسي ومانشستر سيتي.
وتواجد ثلاثي من السيتي في القائمة وهم أجويرو، سترلينج وبيرناردو سيلفا مع ثنائي ليفربول فان دايك وماني بالإضافة إلى هازارد نجم البلوز، وتمثلت المفاجأة الكبيرة في استبعاد أفضل لاعب في الموسم الماضي "محمد صلاح" من المرشحين.