رياضة | فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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فاز الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، على حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" على موقعها الرسمي منذ قليل

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن فان دايك تفوق على رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي وفاز بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج 2019، وسيتم الإعلان غدًا الخميس.