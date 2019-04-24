رياضة | مذيعة النيل للرياضة تعتذر لجماهير الكرة المصرية بسبب واقعة "مدحت شلبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذيعة النيل للرياضة تعتذر لجماهير الكرة المصرية بسبب واقعة "مدحت شلبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت سها إبراهيم المذيعة بقناة النيل للرياضة الإعتذار إلى الجماهير بسبب ما بدر من جانب مدحت شلبي في التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز بالأمس ببطولة الدوري.

وتعرض شلبي لانتقادات شديدة على خلفية بعض الألفاظ التي ذكرها بعد هدف بيراميدز في شباك الزمالك بالأمس.

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وكتبت سها إبراهيم عبر حسابها على "فيس بوك" ، "الاعتذار لمشاهدى النيل للرياضه كان اقل شى نقدمه انا و زميلى محمد مرسى.. فى صباح الرياضه النهاردة".