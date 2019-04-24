رياضة | عاجل.. الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إنجليزية، إلى فوز الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن فان دايك تفوق على رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي وفاز بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج 2019، وسيتم الإعلان غدًا الخميس.