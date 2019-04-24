رياضة | خاص- تعرف على حكم مباراة الأهلي والمصري

اقترب المكسيكي سيزار راموس من إدارة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، تحكيميًا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصادر خاصة داخل لجنة الحكام، أن اختيار راموس جاء كونه من أفضل حكام الساحة بالعالم ويمتلك شعبية كبيرة في التحكيم داخل المكسيك وأوروبا، بالإضافة إلى مشاركته في نهائيات كأس العالم الماضية والتي أقيمت بروسيا.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، قررت تعيين طاقم تحكيم مكسيكي، لإدارة مباراة الأهلي والمصري، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام عن أسماء طاقم الحكام بالكامل، مساء اليوم الأربعاء، قبل وصولهم للقاهرة.

ويلتقي الأهلي المصري البورسعيدي، مساء غدٍ على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز.