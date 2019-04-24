رياضة | قرار ناري من الزمالك بعد هزيمة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري من الزمالك بعد هزيمة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق بعد الخسارة التي تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز التي أقيمت أمس، الثلاثاء، بالدوري المصري.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك، أنه تم رهن صرف المستحقات المتأخرة للاعبين باستعادة صدارة الدوري المصري.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز بهدف نظيف على ملعب الدفاع الجوي، ليفقد صدارة الدوري المصري بعدما تجمد رصيده عند 60 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الفريق المنتصر الذي تقدم للصدارة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي ذهابًا وإيابًا في الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهما المواجهتين اللتين يتوسطهما لقاء ضد الانتاج الحربي.