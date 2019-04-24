رياضة | بوجبا يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد اقترب من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن "بوجبا" أخبر بعض من زملائه بعد خسارة فريقه أمام إيفرتون بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغبته الرحيل الصيف المقبل.

وأشارت التقارير أن رحيل "بوجبا" يأتي بسبب رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن مانشستر يونايتد أصبح بعيدًا عن المشاركة في البطولة الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.