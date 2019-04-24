رياضة | أزارينكا تتأهل للدور الثاني ببطولة شتوتغارت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارينكا تتأهل للدور الثاني ببطولة شتوتغارت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعدت النجمة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، إلى الدور الثاني لبطولة شتوتغارت للتنس، عقب فوزها على الروسية فيرا زفوناريفا بنتيجة 7 / 5 و6 / 4 في الدور الأول للمسابقة اليوم الأربعاء.

واحتاجت أزارينكا (29 عاماً) إلى ساعة و44 دقيقة لحسم اللقاء لصالحها في مواجهتها الحادية عشر ضد زفوناريفا (34 عاماً) والأولى منذ ثمانية أعوام.

بهذا الفوز، ضربت أزارينكا موعداً في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا بليسكوفا (حاملة اللقب).

Advertisements

وقالت أزارينكا عقب فوزها بالمباراة: "لا أتذكر المباراة الأخيرة التي جرت بيني وبين زفوناريفا، إننا نقضي مرحلة مختلفة تماماً من مسيرتنا الرياضية، أصبحنا أمهات وعدنا لاستكمال مشوارنا الرياضي".

وسبق لأزارينكا أن تربعت على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، كما توجت مرتين ببطولة أستراليا المفتوحة، إحدى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى، ولكن منذ ذلك الحين وهي تعاني من الإصابات المتلاحقة، ليتراجع ترتيبها العالمي، حيث تحتل حاليا المركز الحادي والستين.

في المقابل، تتواجد زفوناريفا في المركز الرابع والثمانين عالمياً، بعدما سبق لها الوصول للمركز الثاني في عام 2010، الذي شهد صعودها لنهائي بطولتي انجلترا المفتوحة (ويمبلدون) والولايات المتحدة (فلاشينغ ميدوز)، لكن الإصابات لاحقتها في السنوات الأخيرة، مما تسبب في اعتزالها اللعبة البيضاء عام 2015، ثم تزوجت وأصبحت أما، ونالت شهادتين جامعيتين قبل أن تعود مجددا لمسيرتها الرياضية قبل عامين.

وصعدت السويسرية بيلندا بنشيتش للدور الثاني، بفوزها على ماندي مينيلا من لوكسمبورغ بنتيجة 6 / 2 و6 / 4، والكرواتية دونا فيكيتش على الإيطالية جوليا جاتو مونتيكوني بنتيجة 6 / 1 و7 / 5.