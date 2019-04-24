رياضة | برشلونة يتراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة تراجع عن التعاقد مع لفرنسي ادريان ​رابيو​ نجم وسط باريس ​سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الاسبانية، أن برشلونة قرر الاعتماد علي كارليس ​الينا​ في خط وسط الفريق في المواسم المقبلة بدلاً من التعاقد مع رابيو.

وأوضحت الصحيفة أن كارليس ألينا نجح في إثبات نفسه داخل الفريق بعد منحه الفرصة من المدرب فالفيردي الى جانب تسجيله لهدف رائع في شباك ديبورتيفو ألافيس أمس.

وتسعي عدة أندية للحصول على خدمات "رابيو" أبرزهم ليفربول ودورتموند وبايرن ميونيخ وليفركوزن وروما ونابولي.