رياضة | إلغاء مباراة بيلا و الحرية بالترقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء مباراة بيلا و الحرية بالترقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عادل الحكم الدولى إلغاء مباراة بيلا وضيفه الحرية والتى إنطلقت فى الثالثة والربع عصرا اليوم بملعب بيلا ضمن مباريات الجولة الثامنة بدورة الترقى .

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بيلا بهدف وحيد سجله سمير معاذ بالدقيقة ١١ من الشوط الأول .

وإستمرت محاولات الحرية لإدراك هدف التعادل إلى أن سجل الحرية هدفا مع الدقيقة ٤١ من الشوط الأول ليعلن المساعد الأول أسامة السيد إلغاء الهدف بداعى تسلل لاعب الحرية .

بعدها مباشرة تم التعدى على الحكم المساعد أسامة السيد من قبل أحد مسئولى الجهاز الفنى لنادى الحرية وتعرض لإصابة وتم تمزيق التيشيرت الخاص بالحكم المساعد ليتوقف اللعب لمدة تزيد عن العشر دقائق رفض خلالها مسئولى و مجلس إدارة الحرية الخروج من أرضية الملعب لاستكمال اللقاء بعدما تم القاء الحجارة على احد لاعبى الحرية من قبل أحد الجماهير المتواجدة بالملعب وإصابته بالرأس ليعلن الحكم عن قراره بالغاء المباراة فى انتظار قرار لجنة المسابقات لحسم نتيجة المباراة .

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بيلا دخل اللقاء وفى حوزته ٨ نقاط بالمركز الثالث وهو نفس رصيد الحرية بالمركز الرابع بفارق الأهداف خلف بيلا .

أدار المباراة تحكيميا طاقم مكون من الحكم الدولى محمد عادل ، مساعد أول أسامه السيد ، مساعد ثاني أحمد عطيه ، حكم رابع عمرو حلاوه.

ترتيب المجموعة الثالثة بدون احتساب نتيجة مباراة اليوم بين بيلا والحرية :

١ دكرنس ١٢ نقطة

٢ ش.بدواى ١٠ نقطة

٣ بيلا ٨ نقطة

٤ الحرية ٨ نقطة

٥ مياه البحيرة ٢ نقطة