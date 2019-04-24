رياضة | طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة الأهلي والمصري

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، تعيين طاقم تحكيم مكسيكي، لإدارة مباراة الأهلي والمصري، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام عن أسماء طاقم الحكام بالكامل، مساء اليوم الأربعاء، قبل وصولهم للقاهرة.

ويلتقي الأهلي المصري البورسعيدي، مساء غدٍ على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز.