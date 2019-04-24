رياضة | زيدان يوجة رسالة نارية إلى برشلونة

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اعتبر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم سيكون أولوية لفريقه الموسم المقبل، لكي يضع حداً لاحتكار غريمه التقليدي برشلونة.

وقال زيدان عشية لقاء فريقه ضد خيتافي في الجولة الرابعة والثلاثين: "الواقع هو أننا إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، ثمة فريق تفوق علينا وقد برهن ذلك.. لا أعتقد بأنه يجب أن ندع ذلك جانباً.. على أي حال، وكما هي العادة سنوياً، فإنه (اللقب المحلي) هو هدفنا الأول في الموسم المقبل".

وتابع المدرب الفرنسي: "إنها البطولة الأطول ويجب عدم التفريط بها.. سأحاول التركيز على ذلك في عقول اللاعبين.. إنه الدوري المحلي خبزنا اليومي.. من دون التقليص من قيمة المسابقات الأخرى، فنحن في هذا النادي نحاول على جميع الجبهات، لكن الأهم يبقى لقب الليغا".

وأشار زيدان، الذي عاد في هذا الموسم الى تدريب ريال خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أقيل بسبب سوء النتائج، إلى أن "بداية الموسم المقبل ستكون في غاية الأهمية إذا أراد فريقه المنافسة بجدية على اللقب، مفضلاً عدم لدخول في أسباب تفوق برشلونة في العامين الماضيين".

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وأوضح مدرب ريال مدريد: "لا أدري، ثمة العديد من الأسباب.. نريد تحقيق أفضل بداية ممكنة في الدوري المحلي، وإلا فإن الأمور ستكون معقدة مجدداً.. يجب الاعتراف بأن برشلونة قام بعمل أفضل مؤخراً، لكن يجب تغيير ذلك، يجب قلب الدينامية لصالحنا الموسم المقبل، بالنسبة إلي الأهم هي الليغا".

وخلال توليه مهام الإدارة الفنية بين العامين 2016 و2018، قاد زيدان فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً، ولقب الدوري المحلي في مايو (أيار) 2017، في تتويج أول للنادي "الملكي" منذ 2012.

وعلى رغم الثلاثية القارية، قال زيدان في تصريحات سابقة إن "اليوم الأجمل في مسيرته التدريبية كان إحراز لقب الليغا".

واقترب برشلونة المتصدر من الاحتفاظ بلقبه في الدوري هذا الموسم، اذ يبتعد حالياً في الصدارة بفارق 12 نقطة بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس 2-0 الثلاثاء في الجولة الرابعة والثلاثين، وسيحسم اللقب لصالحه في حال خسارة مطارده المباشر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا الأربعاء.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد ألقاب الليغا (25)، وهو توج باللقب سبع مرات في المواسم العشرة الماضية.