رياضة | التعادل السلبي يحسم مباراة الشرقية والمالية بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم مباراة الشرقية والمالية بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي المباراة بين فريقي الشرقية ومالية كفر الزيات، والتي أقيمت اليوم علي استاد الزقازيق في المباراة المؤجلة بالجولة الثامنة للمجموعة الثانية من دورة ترقي القسم الثالث المؤهلة للممتاز ب.

فشلا الفريقان في أحداث تغير خلال شوطي المباراة برغم من الفرص التي أتيحت لنجومهم، ليحصل كل منهما علي نقطة واحدة، حيث يحتل المالية المركز الأول متساويا مع السكة برصيد 12 نقطة، ويأتي الشرقية في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

خاض الشرقية الشوط الأول بتشكيل مكون من السيد عماد، وأحمد حنفي، وحسن ماريو، وعصام عبدالستار، وأحمد صقر، وفرج كمال، وكريم أيالا، وعمر فتحي، محمود أنيس، وشريف وصفي، وياسر أبراهيم.

بينما مثل مالية كفر الزيات صلاح شعبان، وعبدالله البلاط، ومحمد أبو عيطا، ومجدي دونجا، ورضوان شاكيري، ومحمد أبو عصا، ومحمد زهران، وحمدي الفقي، وأحمد نصر، ومحمد عبدالرحمن، وحازم النحاس.

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أدار المباراة أحمد العدوي حكما وعاونه أحمد الكيال، وتوفيق السيد، وأسلام راشد.

1- السكة12 نقطة

2- المالية 12 نقطة

3- البنك 8 نقاط

4- الشرقية 5 نقاط

5- نجمة سيناء 4 نقطة